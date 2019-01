El 23 de marzo de 2005, Bobby Fischer acompañado de su flamante esposa, Miyoko Watai (Presidenta de la Federación de Ajedrez de Japón) arribó al aeropuerto en Keflavik (Islandia) en el vuelo SK984 de Scandinavian Airways, con escala previa en Dinamarca, proveniente de Narita (Japón); atrás dejaba la pesadilla de nueve meses en prisión.

"Bush y Koizumi (ex presidentes de EE.UU. y Japón) son criminales; merecen ser ahorcados", fue la primera batería de diatribas que soltó el ex campeón mundial, que portaba un look "Forrest Gump", desalineado, con larga barba y gorra con visera, al pisar el suelo islandés.