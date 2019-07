Los soviéticos protestaron que Korchnoi utilizara la bandera suiza, ya que no había cumplido con los requisitos de antigüedad para lucir esa ciudadanía, por lo que le dijeron, "sólo puedes jugar con una bandera blanca, o con la leyenda Apátrida". La respuesta no se hizo esperar, "Ok, será blanca", dijo Korchnoi, y completó, "pero con la leyenda, Yo me escapé". Por eso, cuando la negociación entro en un impasse, tomó intervención el árbitro y decidió que no se utilizaría ninguna bandera sobre la mesa de juego. Ahora sí, el match estaba listo para su comienzo.