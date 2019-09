En la jornada de ayer se confirmó que Eduardo Salvio se resintió de su lesión en el isquiotibial izquierdo y quedará afuera las próximas semanas pese a que figura en la lista de concentrados. Desde el club no dieron un parte médico oficial pero es un hecho que no estará el martes contra River.El probable once de Boca para recibir a la Lepra será: Andrada o Díaz; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Sebastián Villa, Zárate o Tevez, Agustín Obando; y Ábila o Hurtado.