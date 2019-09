El conductor ha contado más de una vez cómo se hizo hincha del club: “A mi viejo no le gustaba el fútbol, ni se escuchaba ni se veía fútbol en casa. Aparte, cuánta gente es hincha de un equipo y el hijo le sale de otro. Bueno, un vecino de apellido Astolfi, allá en Martínez donde vivía, me dijo de llevarme a la cancha. Yo tenía 5 o 6 años y era un Boca-River y en la Bombonera. Estuvimos en los palcos viejos, esos que estaban al lado del césped. Cuando salieron los equipos, me dijo que me haga del equipo que quiera o que me fijase qué hinchada me gustaba más. Imaginate en la cancha de Boca contra River. ¿Qué hinchada me iba a gustar más? Un vivo, Astolfi”. Después, cuando Astolfi quería, iba a la cancha", le contó a Telam. Ya de adolescente el muchacho rebelde con problemas de conducta en el colegio se hizo socio del club: "Estaba siempre en el segundo piso, a un costado de la 12, y estando en la Rock and Pop y ya era un poco conocido también iba a la popular con un taxista amigo. Cuando nació mi hijo Tomás, hice socios a toda la familia”.