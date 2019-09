Tanta confianza tiene en los dirigidos por su ex compañero Marcelo Gallardo que no le hizo ruido cuando el tránsito de los dos equipos en la Copa los volvió a enfrentar, luego del triunfo del Millonario en la Superfinal de Madrid, en la edición 2018. “Si me dan a Boca diez veces, dámelo diez veces, más con lo que pasó, si en este momento River pasa otra vez, los matás a los hinchas de Boca, se mueren. Hablo con chicos que son fanáticos y no quieren jugar, los enterrás. Son hermosos partidos para ver, esto no lo genera ningún partido del mundo”, sorprendió con la sentencia.