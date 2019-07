Por su parte, el Club Atlético San Isidro varió mucho su línea de backs a lo largo del torneo. Con Martín Roger integrando el plantel de Argentina XV, el retorno de Gerónimo Prisciantelli luego de su participación en el Mundial Juvenil con Los Pumitas, la ausencia de Santiago Álvarez por su representación en Los Pumas Seven y la vuelta de Bruno Devoto, uno de sus referentes. Los dueños de casa tuvieron una primera rueda irregular, pero al momento de jugar el clásico encontraron ese plus, y lograron un buen triunfo en La Zanja, por 29 a 22. A pesar de ganarle a Alumni y Atlético del Rosario en la últimas dos fechas, los máximos candidatos en la previa a llevarse la victoria era el SIC, pero la historia no fue así.