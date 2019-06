Así, el ambiente de la jornada de preparación del equipo nacional se torna inusual, pues a sus entrenamientos no suelen llegar aficionados y no porque existan estrictas normas que lo impidan, sino porque en Nicaragua la hinchada no suele ser tan efusiva como en el resto del continente y más ahora que los nicaragüenses ocupan más su tiempo ideando nuevas formas de protestas para esquivar la represión del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.