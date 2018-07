Con relación a su continuidad en el conjunto porteño, Pavón confesó que es un orgullo estar en la órbita de la potencia catalana, aunque reconoció que no habló con Messi del asunto. "Leo no me dijo nada del Barcelonaa, solo hablábamos de la Selección, pero yo ya dije que me quedó a jugar la Copa Libertadores en Boca", aseveró.