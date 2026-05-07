Embalses España 7 de mayo: reserva de agua subió 0,25 %

La situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 83,67 % de su capacidad este jueves 7 de mayo, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó subió en comparación con la semana anterior.

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España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es de vital importancia debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 7 de mayo de 2026.

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Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.892 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada: 83,67 %.

Variación de hace una semana: 140 hm3.

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Variación porcentual semanal: 0,25 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.144 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,98 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 83,67 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 87,00%.

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Aragón: 85,16%.

Asturias: 82,24%.

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C. Valenciana: 59,51%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 88,68%.

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Castilla-La Mancha: 71,02%.

Cataluña: 92,21%.

Comunidad de Castilla y León: 87,23%.

Extremadura: 85,12%.

Galicia: 86,21%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 86,46%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.