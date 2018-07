Fuentes que participaron del desayuno que el presidente de la AFA mantuvo con dirigentes describieron a Infobae que se trató de un encuentro "estrictamente de amigos" y agregaron que no habrá definiciones respecto del futuro del entrenador durante los próximos 10 o 15 días, a partir de cuando sí podría esperarse algún tipo de anuncio luego de una reunión que Tapia mantendría con Sampaoli. "Él no se va a dejar presionar por la prensa ni por la opinión pública. No gobierna para la opinión pública ni para los programas de tevé", sentenciaron.