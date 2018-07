"Nosotros tenemos que decirle a Messi que es el mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas, y lo necesitamos y lo queremos. Y en la Argentina lo queremos a Messi. ¿Dónde querés jugar Messi? "En la cancha de Boca", y jugamos en la cancha de Boca. ¿Dónde querés entrenar Messi? "En Barcelona", y entrenamos en Barcelona. Tenemos que ir a Israel, "no, me queda lejos", listo. Le damos todo. No me digan que él sufre porque está todo mal armado y mal preparado. No, si le dimos todo. Pero tenemos que decirle lo malo también".