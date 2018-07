En realidad, me gustaría aclarar algo sobre mi tiempo en los Spurs. Realmente no puedo decir una mala palabra sobre el club o el personal o el presidente. Es cierto que fue un período muy difícil para mí como jugador, y hubo momentos en los que no quería dejar mi apartamento en Londres porque estaba tan estresado por no jugar. Para un futbolista, no jugar es como un pez que no está en el agua. Me sentí como si estuviera sofocando. Por alguna razón, no estaba en los planes de Mauricio Pochettino. Yo no encajaba con su filosofía, supongo. Pero nunca tuvimos un desacuerdo. Un día, fui con el presidente del club y le dije que si conseguían una oferta cercana a lo que pagaban por mí, me gustaría seguir adelante. Fueron muy profesionales al respecto.