Jorge Sampaoli quiere continuar como director técnico de la Selección. Lo dijo en la conferencia de prensa post derrota contra Francia e incluso ya consensuó con Sebastián Beccacece algunos lineamientos a futuro sobre su tarea en la Mayor y la del ex DT de Defensa y Justicia con el Sub 20. Sin embargo, la AFA no tiene la misma mirada sobre el horizonte.