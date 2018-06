También hubo una referencia al momento en el que Javier Mascherano siguió jugando ante Nigeria con sangre en su rostro. En este punto Massimo Busacca afirmó que "es sutil determinar si es reglamentario o no seguir en la cancha porque el árbitro no vio que manaba sangre sino que podía ser sangre seca de unos minutos antes, y si no mana sangre, el jugador puede seguir".