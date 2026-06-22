Colombia

Aunque De la Espriella hizo un llamado al Chocó para que lo apoyara, Cepeda se consolidó en esta región: “¿Acaso es que Petro les cumplió?"

Ni los llamados de última hora del ‘Tigre’ lograron cambiar la tendencia en Chocó, donde el candidato del Pacto Histórico consolidó una amplia victoria en la mayoría de municipios

Guardar
Google icon

Horas antes del cierre de las urnas, De la Espriella intentó convencer a los votantes chocoanos mediante un mensaje difundido en redes sociales - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Con el avance del conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial de 2026, el panorama electoral en el departamento del Chocó se torna adverso para el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, pese a que, con el 99,99% de las mesas informadas, él tuvo 12.958.415 de los votos en el preconteo, ganando sobre su oponente, con el 49,66%, lo que lo consolida como presidente de Colombia.

A pesar de los esfuerzos del líder del movimiento Defensores de la Patria por conquistar el electorado de esta región del Pacífico en el tramo final de la campaña, los resultados preliminares muestran una ventaja contundente a favor del senador de izquierda Iván Cepeda, representante de la coalición Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

Con el corte de información emitido por la Registraduría Nacional, el escrutinio en el Chocó ya alcanza el 100% de las mesas procesadas, lo que equivale a 1.252 mesas habilitadas en esa zona del país. La tendencia consolidó el liderazgo del Pacto Histórico en la inmensa mayoría del territorio chocoano, repitiendo el comportamiento electoral observado durante la primera vuelta del 31 de mayo.

- crédito Joel González/Presidencia
Chocó se consolidó como uno de los departamentos con mayor respaldo para Iván Cepeda durante la segunda vuelta presidencial - crédito Joel González/Presidencia

Horas antes del cierre de las urnas, De la Espriella se la jugó toda y publicó un video directo en sus redes sociales dirigido a los habitantes del departamento para intentar revertir los apoyos históricos de la izquierda en la región.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el abogado cuestionó la gestión del presidente saliente Gustavo Petro y prometió una transformación social e institucional bajo el símbolo de su campaña.

Abelardo de la Espriella dijo en su videoclip: “Hermanos chocoanos. En la primera vuelta en el departamento del Chocó, Cepeda ganó por un amplísimo margen. ¿Acaso es que Petro les cumplió? ¿Les ha llevado progreso y desarrollo o todo lo contrario? Más pobreza, violencia y desigualdad. No caigan en ese engaño. Yo los voy a reivindicar".

“El ‘Tigre’ va a proteger y a darle al Chocó el lugar que se merece. Denme esa oportunidad, pónganle la raya al tigre este 21 de junio. Hoy más que nunca estoy firme por el Chocó y firme por la patria”, señaló De la Espriella en su declaración digital.

Aunque Abelardo de la Espriella logró imponerse a nivel nacional, los resultados en el departamento favorecieron ampliamente al Pacto Histórico - crédito Jair Coll/Reuters
Aunque Abelardo de la Espriella logró imponerse a nivel nacional, los resultados en el departamento favorecieron ampliamente al Pacto Histórico - crédito Jair Coll/Reuters

Iván Cepeda mantuvo el dominio electoral del Pacto Histórico en Chocó

Sin embargo, el mapa de resultados de la Registraduría mostró una realidad compleja para el aspirante de Defensores de la Patria, pues el Pacto Histórico dominó de manera casi total la geografía chocoana. La fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué obtuvo victorias contundentes en varios municipios, donde superó ampliamente a sus rivales y consolidó el respaldo de buena parte del electorado local.

Uno de los casos más destacados se registró en Alto Baudó, cuya cabecera municipal es Pie de Pato. Allí, el Pacto Histórico alcanzó 6.345 votos, equivalentes al 96,69% de la votación total, en una jornada en la que fueron informadas el 100% de las 53 mesas habilitadas; la participación ciudadana llegó al 54,76%, lo que reflejó una importante movilización de los votantes.

Un panorama similar se observó en Atrato, con cabecera en Yuto. En este municipio, la fórmula de izquierda obtuvo 3.936 sufragios, correspondientes al 84,68% del total de votos depositados; los resultados se consolidaron con el reporte completo de las 28 mesas instaladas y una participación electoral del 55,08%, una de las más altas entre los territorios analizados.

Con el 100 % de las mesas informadas, Chocó confirmó su respaldo mayoritario a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué - crédito Registraduría Nacional
Con el 100 % de las mesas informadas, Chocó confirmó su respaldo mayoritario a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué - crédito Registraduría Nacional

Por su parte, Acandí mostró un escenario más competitivo; aunque el Pacto Histórico logró imponerse con 2.554 votos, equivalentes al 49,56% del total, la diferencia frente a las demás opciones fue mucho más estrecha. En este municipio se reportó el 100% de las 36 mesas y una participación ciudadana del 47,56%.

Las cifras reflejan una tendencia clara en gran parte del departamento: el Pacto Histórico mantuvo un dominio electoral significativo, especialmente en municipios de mayoría afrodescendiente y territorios históricamente alineados con propuestas de corte progresista. En varias localidades, la votación superó el 80% de respaldo para la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, lo que consolidó una de las regiones más favorables para esa candidatura durante la segunda vuelta presidencial.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaChocóPresidente de Colombia 2026Iván CepedaPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto online por el grupo G

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto online por el grupo G

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Según los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el aspirante de la derecha alcanzó 12.941.992 votos, mientras que el de la izquierda logró 12.694.863 votos. Las cifras corresponden al 99,84% de las mesas escrutadas

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Supertransporte investigará denuncias por presunto apagón de semáforos que habría colapsado la movilidad en Barranquilla en plenas elecciones

La decisión fue anunciada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, luego de que se conocieran denuncias sobre congestión vehicular y presuntas fallas en el sistema de semaforización en distintos sectores

Supertransporte investigará denuncias por presunto apagón de semáforos que habría colapsado la movilidad en Barranquilla en plenas elecciones

Los alcaldes de Colombia sacaron pecho por la forma en la que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones: “Hoy ganó la democracia”

La Asociación de Ciudades Capitales resaltó la responsabilidad cívica y el papel articulador de instituciones y territorios en esta etapa de transición

Los alcaldes de Colombia sacaron pecho por la forma en la que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones: “Hoy ganó la democracia”

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: el candidato del Pacto Histórico no logró ser presidente de la República por menos de 300.000 votos

El candidato de la izquierda enfocó sus propuestas en la defensa de los derechos humanos, el impulso a la paz y la justicia social, pero no logró conquistar a los suficientes ciudadanos que eligieron a Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: el candidato del Pacto Histórico no logró ser presidente de la República por menos de 300.000 votos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto online por el grupo G

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto online por el grupo G

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes