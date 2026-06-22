Aunque De la Espriella hizo un llamado al Chocó para que lo apoyara, Cepeda se consolidó en esta región: “¿Acaso es que Petro les cumplió?"

Horas antes del cierre de las urnas, De la Espriella intentó convencer a los votantes chocoanos mediante un mensaje difundido en redes sociales - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Con el avance del conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial de 2026, el panorama electoral en el departamento del Chocó se torna adverso para el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, pese a que, con el 99,99% de las mesas informadas, él tuvo 12.958.415 de los votos en el preconteo, ganando sobre su oponente, con el 49,66%, lo que lo consolida como presidente de Colombia.

A pesar de los esfuerzos del líder del movimiento Defensores de la Patria por conquistar el electorado de esta región del Pacífico en el tramo final de la campaña, los resultados preliminares muestran una ventaja contundente a favor del senador de izquierda Iván Cepeda, representante de la coalición Pacto Histórico.

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Con el corte de información emitido por la Registraduría Nacional, el escrutinio en el Chocó ya alcanza el 100% de las mesas procesadas, lo que equivale a 1.252 mesas habilitadas en esa zona del país. La tendencia consolidó el liderazgo del Pacto Histórico en la inmensa mayoría del territorio chocoano, repitiendo el comportamiento electoral observado durante la primera vuelta del 31 de mayo.

Chocó se consolidó como uno de los departamentos con mayor respaldo para Iván Cepeda durante la segunda vuelta presidencial - crédito Joel González/Presidencia

Horas antes del cierre de las urnas, De la Espriella se la jugó toda y publicó un video directo en sus redes sociales dirigido a los habitantes del departamento para intentar revertir los apoyos históricos de la izquierda en la región.

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En su mensaje, el abogado cuestionó la gestión del presidente saliente Gustavo Petro y prometió una transformación social e institucional bajo el símbolo de su campaña.

Abelardo de la Espriella dijo en su videoclip: “Hermanos chocoanos. En la primera vuelta en el departamento del Chocó, Cepeda ganó por un amplísimo margen. ¿Acaso es que Petro les cumplió? ¿Les ha llevado progreso y desarrollo o todo lo contrario? Más pobreza, violencia y desigualdad. No caigan en ese engaño. Yo los voy a reivindicar".

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“El ‘Tigre’ va a proteger y a darle al Chocó el lugar que se merece. Denme esa oportunidad, pónganle la raya al tigre este 21 de junio. Hoy más que nunca estoy firme por el Chocó y firme por la patria”, señaló De la Espriella en su declaración digital.

Aunque Abelardo de la Espriella logró imponerse a nivel nacional, los resultados en el departamento favorecieron ampliamente al Pacto Histórico - crédito Jair Coll/Reuters

Iván Cepeda mantuvo el dominio electoral del Pacto Histórico en Chocó

Sin embargo, el mapa de resultados de la Registraduría mostró una realidad compleja para el aspirante de Defensores de la Patria, pues el Pacto Histórico dominó de manera casi total la geografía chocoana. La fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué obtuvo victorias contundentes en varios municipios, donde superó ampliamente a sus rivales y consolidó el respaldo de buena parte del electorado local.

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Uno de los casos más destacados se registró en Alto Baudó, cuya cabecera municipal es Pie de Pato. Allí, el Pacto Histórico alcanzó 6.345 votos, equivalentes al 96,69% de la votación total, en una jornada en la que fueron informadas el 100% de las 53 mesas habilitadas; la participación ciudadana llegó al 54,76%, lo que reflejó una importante movilización de los votantes.

Un panorama similar se observó en Atrato, con cabecera en Yuto. En este municipio, la fórmula de izquierda obtuvo 3.936 sufragios, correspondientes al 84,68% del total de votos depositados; los resultados se consolidaron con el reporte completo de las 28 mesas instaladas y una participación electoral del 55,08%, una de las más altas entre los territorios analizados.

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Con el 100 % de las mesas informadas, Chocó confirmó su respaldo mayoritario a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué - crédito Registraduría Nacional

Por su parte, Acandí mostró un escenario más competitivo; aunque el Pacto Histórico logró imponerse con 2.554 votos, equivalentes al 49,56% del total, la diferencia frente a las demás opciones fue mucho más estrecha. En este municipio se reportó el 100% de las 36 mesas y una participación ciudadana del 47,56%.

Las cifras reflejan una tendencia clara en gran parte del departamento: el Pacto Histórico mantuvo un dominio electoral significativo, especialmente en municipios de mayoría afrodescendiente y territorios históricamente alineados con propuestas de corte progresista. En varias localidades, la votación superó el 80% de respaldo para la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, lo que consolidó una de las regiones más favorables para esa candidatura durante la segunda vuelta presidencial.

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