Colombia

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

La ley seca está activa y el transporte público opera con normalidad para facilitar la participación en la segunda vuelta presidencial. Las urnas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia tras una primera vuelta con alta participación y resultados reñidos en las urnas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia tras una primera vuelta con alta participación y resultados reñidos en las urnas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antioquia vive una jornada decisiva este 21 de junio, con más de cinco millones de personas habilitadas para votar en la segunda vuelta presidencial. El censo electoral departamental alcanza los 5.448.240 ciudadanos y en la capital, Medellín, el sistema de transporte público funcionará en plena capacidad, incluido el metro, para facilitar el acceso a los puestos de votación.

La ley seca está vigente desde las 18:00 del sábado hasta las 12:00 del lunes, prohibiendo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante ese periodo. Las urnas abrirán de 8:00 a 16:00. Durante ese tiempo no se permite el uso de celulares ni cámaras dentro de los puestos de votación, excepto para mostrar la cédula digital.

Las autoridades han desplegado dispositivos de seguridad y un Puesto de Mando Unificado para monitorear la jornada. El llamado es a votar en orden y consultar el lugar de votación a través de los canales oficiales.

05:39 hsHoy

Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

El proceso electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras una primera ronda sin ganador absoluto. La jornada se realiza bajo un sistema de mayoría simple, con participación de ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, y busca que el resultado final se determine entre las dos opciones con mayor votación en la etapa inicial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

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05:18 hsHoy

Elecciones 2026: todo lo que debe saber sobre la Ley seca en Medellín para la segunda vuelta presidencial

La restricción regirá desde el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 p. m.

Medellín se acogió al decreto del Gobierno Petro expedido por el Ministerio del Interior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Medellín se acogió al decreto del Gobierno Petro expedido por el Ministerio del Interior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Medellín aplicará ley seca durante la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia del 21 de junio de 2026, según informó la administración distrital, como parte de las medidas de orden público definidas por el Gobierno nacional.

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05:18 hsHoy

Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta

El Ejército retiró una bandera y una pancarta alusivas a disidencias en zona rural de Angostura, tras denuncias de presión a votantes antes del 21 de junio

Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta | Europa Press
Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta | Europa Press

Las autoridades reforzaron el seguimiento a denuncias de presunto constreñimiento electoral en Angostura, norte de Antioquia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo en todo el país. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional desmontaron una bandera y una pancarta alusivas a las disidencias de las Farc en zona rural del municipio.

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