Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia tras una primera vuelta con alta participación y resultados reñidos en las urnas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antioquia vive una jornada decisiva este 21 de junio, con más de cinco millones de personas habilitadas para votar en la segunda vuelta presidencial. El censo electoral departamental alcanza los 5.448.240 ciudadanos y en la capital, Medellín, el sistema de transporte público funcionará en plena capacidad, incluido el metro, para facilitar el acceso a los puestos de votación.

La ley seca está vigente desde las 18:00 del sábado hasta las 12:00 del lunes, prohibiendo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante ese periodo. Las urnas abrirán de 8:00 a 16:00. Durante ese tiempo no se permite el uso de celulares ni cámaras dentro de los puestos de votación, excepto para mostrar la cédula digital.

Las autoridades han desplegado dispositivos de seguridad y un Puesto de Mando Unificado para monitorear la jornada. El llamado es a votar en orden y consultar el lugar de votación a través de los canales oficiales.