Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Antioquia vive una jornada decisiva este 21 de junio, con más de cinco millones de personas habilitadas para votar en la segunda vuelta presidencial. El censo electoral departamental alcanza los 5.448.240 ciudadanos y en la capital, Medellín, el sistema de transporte público funcionará en plena capacidad, incluido el metro, para facilitar el acceso a los puestos de votación.
La ley seca está vigente desde las 18:00 del sábado hasta las 12:00 del lunes, prohibiendo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante ese periodo. Las urnas abrirán de 8:00 a 16:00. Durante ese tiempo no se permite el uso de celulares ni cámaras dentro de los puestos de votación, excepto para mostrar la cédula digital.
Las autoridades han desplegado dispositivos de seguridad y un Puesto de Mando Unificado para monitorear la jornada. El llamado es a votar en orden y consultar el lugar de votación a través de los canales oficiales.
El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.
La Alcaldía de Medellín aplicará ley seca durante la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia del 21 de junio de 2026, según informó la administración distrital, como parte de las medidas de orden público definidas por el Gobierno nacional.
Las autoridades reforzaron el seguimiento a denuncias de presunto constreñimiento electoral en Angostura, norte de Antioquia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo en todo el país. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional desmontaron una bandera y una pancarta alusivas a las disidencias de las Farc en zona rural del municipio.