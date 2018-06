El partido que anhela el DT: "Sueño con ver mañana a una Argentina con mucha pasión pero sobre todo con mucho fútbol. Si nosotros no controlamos el juego, que es lo mas importante en este deporte, se va a dar un partido físico y eso no nos conviene. Hay que defenderse con la pelota, si no lo hacemos la capacidad de nuestros jugadores va a ser menor que la del rival. Hay que dominar el juego siempre con la pelota".