"En esa final jugué mi mejor partido para Alemania. Recibí en todas partes las mejores notas y me eligieron el mejor de la cancha, pero no sirve de nada cuando has perdido", reconoció a La Nación en 2016. Dijo, además, que nunca más volvió a ver esa final completa, que no se arrepiente de nada de ese partido, que no pudo haberle hecho penal a Burruchaga porque "estuvo siempre a dos metros" y que conserva dos camisetas argentinas de aquel partido sin saber de quiénes son. Confesó, a su vez, que en el vestuario alemán no hubo tristeza y que por la noche "festejaron". Formas de vivir el fútbol.