Bienpesca 2026: último día para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar y asegurar el pago de 7 mil 500 pesos

Conapesca activó el segundo y último periodo de entrega de tarjetas para beneficiarios rezagados

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en coordinación con la Secretaría de Bienestar, activó el segundo y último periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para personas beneficiarias del programa Bienpesca 2026 que no pudieron recoger su plástico durante la primera etapa realizada en marzo.

Este proceso está dirigido a pescadoras, pescadores y acuacultores rezagados que aún no cuentan con su tarjeta activa para recibir el apoyo económico anual. Las autoridades advirtieron que el plazo definitivo para realizar el trámite concluye este viernes 22 de mayo de 2026, por lo que hicieron un llamado a acudir lo antes posible para evitar retrasos en la dispersión del recurso.

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El programa Bienpesca forma parte de la política social del Gobierno federal enfocada en fortalecer la actividad pesquera y acuícola en comunidades costeras y ribereñas del país, mediante la entrega directa de apoyo económico a productores registrados.

¿Dónde recoger la tarjeta de Bienpesca 2026?

Para esta última fase de entrega, el proceso fue centralizado con el objetivo de garantizar que las tarjetas sean entregadas directamente a sus titulares y evitar intermediarios.

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Las y los beneficiarios deberán acudir personalmente a las oficinas estatales o locales de Conapesca, así como a las Delegaciones de Programas para el Bienestar correspondientes a su entidad federativa.

Pescadores y acuacultores beneficiarios de Bienpesca 2026 tienen hasta el 22 de mayo para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar y asegurar la recepción del apoyo económico anual

Antes de presentarse, las autoridades recomendaron consultar la disponibilidad del plástico o la ubicación de módulos específicos mediante el portal oficial de los Programas para el Bienestar, utilizando la CURP del beneficiario.

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El trámite es completamente gratuito y únicamente puede realizarlo la persona derechohabiente.

Requisitos obligatorios para recibir la tarjeta

Para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar será indispensable presentar la siguiente documentación en original y copia:

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Identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE

Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses

Las autoridades recordaron que la entrega del plástico es personal y que ninguna otra persona puede acudir en representación del beneficiario.

Conapesca advierte sobre posibles retrasos en el pago

Conapesca también emitió un aviso importante para las personas inscritas en el programa Bienpesca 2026. De acuerdo con la dependencia, la renovación o recogimiento de la tarjeta es obligatoria para garantizar la recepción del apoyo económico anual.

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En caso de no contar con el nuevo plástico activo antes del cierre del periodo de entrega, el depósito correspondiente podría quedar retenido o presentar retrasos significativos en su dispersión.

El apoyo económico de Bienpesca representa un respaldo importante para miles de productores pesqueros y acuícolas del país, por lo que las autoridades insistieron en no dejar pasar la fecha límite del 22 de mayo.

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Bienpesca alcanza cobertura en todo México y busca fortalecer la actividad de los sectores productivos vulnerables dedicados a la pesca y acuacultura (gobierno de México)

Último llamado para beneficiarios rezagados

Con el cierre de este segundo periodo, el Gobierno federal busca concluir la entrega de tarjetas pendientes y asegurar que las personas beneficiarias puedan acceder sin contratiempos al recurso económico correspondiente a 2026.

Las dependencias reiteraron que no existen gestores ni intermediarios autorizados y exhortaron a las y los derechohabientes a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales de Conapesca y de la Secretaría de Bienestar.

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