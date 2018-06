Otra vez sin James. James a los 6 minutos ya no podía seguir jugando. Lo mantuvieron porque era James. ¿Qué le pasa a James? Esa es la gran pregunta. Colombia si quiere pasar a los cuartos de final necesita de la mejor versión de su 10. Se lo vio pocos minutos corriendo a la par de sus compañeros y a los 6 minutos ya estaba molesto. Y a los 25 recién, se animó a sacarlo José Néstor Pekerman. Se fue con cara de enojado, se fue fastidioso. No está contento James y además evidentemente no está bien físicamente.