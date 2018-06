"A veces me pregunto si es un humano, recuerdo un gol contra Málaga en casa, 6 a 1 o 6 a 0 hemos ganado el año del triplete: cambio de juego, creo que aguanta el balón con el pecho, pone el balón abajo, se va y pasa entre dos jugadores y define con su pierna derecha creo que casi yéndose al suelo. Imagínate, en velocidad, parar el balón como él lo hace, el balón un pelín arriba, justo por encima de su pie izquierdo, normalmente un humano debe poner su pie otra vez en el suelo para tocar el balón porque si no te caes al suelo. Pero él en el mismo -pfff, no sé cómo lo hizo-, en el mismo gesto, en el mismo movimiento, tocó el balón dos veces…"