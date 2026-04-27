Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

Luka Modric sufrió una doble fractura de pomulo tras un choque de cabeza en el partido del Milán contra la Juventus - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić se perderá el tramo final de la temporada con el AC Milan tras confirmarse que sufrió un doble fractura del hueso cigomático en el partido ante Juventus, una lesión que obliga a una intervención quirúrgica y pone fin a su participación en la Serie A.

Aunque la gravedad de la lesión generó incertidumbre sobre su presencia en el próximo Mundial de Estados Unidos, fuentes citadas por medios croatas anticipan que Modrić estará listo para el debut de la selección de Croacia, escenario en el que se espera que juegue con una máscara protectora similar a la utilizada por Joško Gvardiol en Qatar 2022.

La noticia sobre la afección de Modrić sacudió al entorno de Milan el lunes, cuando los exámenes médicos revelaron que el capitán croata debía someterse a cirugía para reparar la doble fractura facial sufrida en el empate con Juventus, donde el centrocampista Manuel Locatelli salió ileso del fuerte choque de cabezas.

El capitán de la selección de Croacia deberá jugar con una máscara de protección en la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Daniele Mascolo

Este diagnóstico significa un contratiempo adicional para Croacia, que ya cuenta con otra baja notable: Joško Gvardiol también está lesionado y Mateo Kovačić acaba de reincorporarse a la competición tras su propia recuperación.

El partido que dejó fuera de la temporada a Modrić se jugó en la 34ª jornada de la Serie A. El incidente se produjo alrededor del minuto 80, cuando Modrić y Locatelli chocaron al disputar un balón aéreo. El impacto ocasionó que Modrić se tambaleara y pidiera el cambio de inmediato. Minutos después, regresó al campo con una bolsa de hielo en el rostro, visiblemente inflamado bajo el ojo izquierdo.

Posteriormente, recibió muestras de apoyo de varios jugadores de Juventus: Kenan Yildiz conversó con él y Locatelli le manifestó sus disculpas de manera afectuosa.

Luka Modric llegará al Mundial 2026 con la selección de Croacia

Luka Modric jugará su quinta Copa Mundial de la FIFA - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

A pesar de la intervención quirúrgica y el cese inmediato de su participación a nivel de clubes, la expectativa es que Modrić llegue en condiciones al debut de Croacia en el Mundial, programado para el 11 de junio. Quedan 50 días para la primera presentación de la selección, margen considerado suficiente para que el capitán croata complete su proceso de recuperación, aunque la interrogante es en qué estado de forma arribará al torneo, de acuerdo con medios croatas.

El caso recuerda al de Joško Gvardiol, quien en el Mundial de Qatar disputó los partidos utilizando una máscara protectora tras una fractura similar. En el caso de Modrić el procedimiento médico elegido finalmente fue la cirugía, aunque al comienzo se evaluó si bastaría con tratamiento conservador.

El cuadro médico de la selección de Croacia evaluará si los tiempos de rehabilitación permiten que el capitán llegue listo para el inicio del torneo, aunque las fuentes citadas insisten en que su viaje y participación no corren peligro.

El contrato de Modrić con Milan vence a finales de junio, aunque existe la posibilidad de una extensión por un año, una opción que en el club esperan que el futbolista acepte tras superar este contratiempo. Esta es la primera vez esta campaña que Modrić se ve obligado a abandonar anticipadamente un partido debido a lesión, subrayando su habitual resistencia y compromiso en el terreno de juego.

Para Croacia, la baja de su capitán en el cierre del calendario europeo representa un desafío significativo. El estado físico de figuras como Modrić, Gvardiol y Kovačić influye directamente en la preparación y expectativas de la selección de cara a la máxima cita futbolística.

Estos serán los partidos de la selección de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luka Modric es el jugador más importante de Croacia en la actual convocatoria - crédito AP Foto/Manu Fernández

Inglaterra vs. Croacia

Fecha : Miércoles, 17 de junio 2026 - 4:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos).

Estadio: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.

Panamá vs. Croacia

Fecha : Martes, 23 de junio 2026 - 7:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos)

Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá.

Croacia vs. Ghana

Fecha: Sábado, 27 de junio 2026 - 5:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos)

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia