La primera impresión de Diego cuando llegó a Ezeiza fue fuerte. "Hubo un problema en la cocina y buscaban un cocinero joven, no sé si lindo, ja. Y quedé", explica. "La primera vez que pisé estaban el Mono Burgos y el Muñeco (Gallardo), no entendía nada. Entre los nervios, que era pibe y te encontrás estos monstruos, no me hice encima no sé cómo", exagera.