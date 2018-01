Daniel Bertoni se mostró muy crítico con el presente de la Selección. El hombre que se convirtió en uno de los héroes de la Copa del Mundo de 1978 habló del presente del equipo que lidera Jorge Sampaoli y advirtió que "Argentina llegó al Mundial por una hendija". "Nos salvó Messi", argumentó el ex jugador, y aseguró que "si no hacemos un trabajo serio vamos a seguir el camino de Italia, que se volvió en primera ronda en los dos últimos mundiales, y a Rusia no se clasificó".