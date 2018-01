Atlanta no se quedó con aquella primera oferta. Y subió la apuesta: en los últimos días ofreció 14 millones de dólares limpios para Independiente, más tres millones extra por objetivos y un 30% de una futura venta si se desprende del futbolista antes de fines de 2019, año en el que Barco se puede potenciar dado que, por edad, puede participar del Sudamericano y el Mundial Sub 20. Pero tampoco hubo aprobación de Moyano y compañía. Y Barco explotó. Y tomó la determinación de no presentarse al inicio de la pretemporada.