"Después del Pato Fillol, tu hijo es el mejor arquero que vi en la vida. Tiene un futuro bárbaro, pero como no están bien las cosas en el club tenés que pagar", fueron las palabras del dirigente que hicieron reaccionar a los familiares de Capogrosso. "Mi señora lo sacó a los empujones de mi oficina. Al otro día fuimos a buscar el pase a Newell´s y no querían dárnoslo. Al tiempo nos vinieron a buscar de Tiro Federal, Rosario Central, Colón y Estudiantes de La Plata, pero Nico ya había tomado una decisión", continuó Néstor. "Newell´s estaba en un momento muy malo. El club estaba mal manejado con gente que tenía unos manejes extraños. Me decidí por el vóley y todo lo que vino después fue grandioso. Tanto en Indoor como en el beach", argumentó Nicolás.