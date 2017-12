-Así es. Yo me lesioné en 2007, a raíz de una caída de moto y cuando regresé me propusieron ir al Dakar 2009, después de la cancelación del 2008. El problema que tuve es que los primeros cuatro días de aquel Dakar de Sudamérica pasé 20 horas cada día dentro del coche y la piel de mis glúteos y mis piernas no se recuperaban y en esos cuatro días se produjeron diversas úlceras por presión, lesiones que yo desconocía. Para curarme estuve un año y medio tumbado en la cama, fue algo durísimo. Me propusieron volver al Dakar pero yo les dije que no podía volver si no tenía un material que me permitiera volver en condiciones. Fue así que preparamos y comenzamos a utilizar este cojín recién en 2012, en el Campeonato de España. Cuando tuvimos el proyecto terminado, volvimos al Dakar en 2017.