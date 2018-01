El Dakar no es solamente una competencia motora, no es una carrera común, es "La Carrera". Es extrema, es realmente un evento único en el mundo. Lo tienen que ver, después está el tema de si gusta o no, pero es algo realmente diferente tanto de la fórmula 1, como del Rally. No hay nada equivalente en el planeta. Son 15 días de competencia, tres países, 14 etapas completamente distintas. Es algo poco común. En el mundo moderno de hoy es realmente un evento que está fuera de lo convencional, tan particular como único.