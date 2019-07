Por otro lado, el ex técnico de San Lorenzo, Racing y Newell's, entre otros, aseguró que no vio que durante el torneo hayan beneficiado al seleccionado local, contradiciendo a Messi y al reclamo de la AFa por los penales no sancionados en el Superclásico de las Américas. "Si a Brasil lo quieren beneficiar no le van a anular dos goles con el VAR contra Venezuela. Contra Paraguay no quedaron afuera por un penal. Vamos al partido con Argentina: la jugada más peligrosa de la Selección, que fue un cabezazo de Agüero fue por un foul inventado. Después hubo dos tiros libres al borde del área, uno de un foul que le cobran a Dani Álves que ni lo toca y el segundo era primero mano evidente de Lautaro Martínez", argumentó.