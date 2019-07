En el Arena do Corinthians de San Pablo, el astro rosarino se fue expulsado luego de recibir constantes agresiones de Gary Medel, quien también observó la cartulina roja. Lo llamativo fue que la Pulga no hizo ninguna infracción como para recibir la exagerada sanción y el VAR no intercedió para modificar la apresurada decisión del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar.