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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

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En pocas líneas:

06:19 hsHoy

México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

El SMN alertó por temperaturas de hasta 45 grados, tormentas con granizo y tolvaneras en varias regiones del país

México enfrentará este viernes una combinación de calor extremo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, advierte el SMN.
México enfrentará este viernes una combinación de calor extremo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, advierte el SMN.

México enfrentará este viernes 15 de mayo una combinación de altas temperaturas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

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06:18 hsHoy

Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población tomar extremar precauciones ante las altas temperaturas que se prevén

Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regresa el calor a la Ciudad de México, luego de días con intensas lluvias que provocaron inundaciones en algunos puntos de la capital, las autoridades advirtieron a la población por el pronóstico que se tiene para el viernes 15 de mayo por el alza en el termómetro, lo que generó la activación de los protocolos de prevención.

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