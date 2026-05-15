EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de mayo

Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población tomar extremar precauciones ante las altas temperaturas que se prevén

Calor en CDMX el 15 de mayo: qué alcaldías registrarán hasta 32 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regresa el calor a la Ciudad de México, luego de días con intensas lluvias que provocaron inundaciones en algunos puntos de la capital, las autoridades advirtieron a la población por el pronóstico que se tiene para el viernes 15 de mayo por el alza en el termómetro, lo que generó la activación de los protocolos de prevención.