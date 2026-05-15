EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de mayo

En pocas líneas:
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México enfrentará este viernes 15 de mayo una combinación de altas temperaturas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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Regresa el calor a la Ciudad de México, luego de días con intensas lluvias que provocaron inundaciones en algunos puntos de la capital, las autoridades advirtieron a la población por el pronóstico que se tiene para el viernes 15 de mayo por el alza en el termómetro, lo que generó la activación de los protocolos de prevención.