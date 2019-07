En el primer error, el árbitro pareciera, antes de reiniciar el juego, que trata de consultar con el VAR, que como mínimo tendría que haberle sugerido a Zambrano que revisara la acción. En la falta de Arthur a Otamendi, en cambio, se nota perfectamente que el ecuatoriano pide el auxilio, más allá de que el error primigenio es del juez principal, dado que estaba bien perfilado para verla. El equipo VAR, con Leodán González a la cabeza, opinó que no tenía que ir a observar la acción, cuando venimos de reiterados encuentros en los que se han revisado hasta faltas de amonestación, cuando el protocolo no indica que deben revisarse. He ahí una clave.