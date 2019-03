"No dejaba ningún momento de molestarme para tener contacto físico. Primero me decía cosas morbosas al oído. En una pretemporada intentó tomarme los testículos y la cola, no lo permití y eso me trajo un problema grande con él. Es muy inteligente porque no te deja un chat, un audio, pero personalmente el acoso es terrible. Yo lo denuncié siendo árbitro internacional activo", sorprendió Padilla.