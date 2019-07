"Le quedó grande la selección argentina a Messi. Fue un Messi venido a menos, triste, cansado, muy preocupado", inició su relato el ex arquero del Xeneize. Y luego, agregó: "Si antes se decía que no disfrutaba ir a la Selección, ahora no la vivió. Durante toda la Copa América caminó, deambuló. No fue el que nos tenía acostumbrado".