"Me enoja y me hace mal esto. ¿Por qué me tuve que perder en el Mundial de Rusia a Lautaro Martínez para que fueran a jugar los amigos de Messi? ¿Por qué lo cortaron al final de lista para que juegue Di María? Lautaro pateó, insultó y jugó, es una máquina ese pibe, un toro. Desde la aparición de Batistuta que no veo un tipo con tamaña necesidad de gol. Se arrastra todo lo que tenga por delante. Es un jugador bárbaro y va al frente como un caballo. Cabecea, le pega bien a la pelota… ¿Por qué no pude disfrutar a Lautaro en Rusia? ¿Por qué me lo tuve que fumar al 5?. ¿Por qué nos perdimos a este Agüero? ¿Por qué no llegó así al Mundial? Porque no está jugando nada mal".