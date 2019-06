Ruggeri viene siendo crítico de la tarea de Menotti, sobre todo, por su ausencia en los momentos claves. El "Flaco" no viajó a Brasil por razones de salud. "Está Menotti y no se le puede decir nada, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Y hablan de mí, ¿que yo no puedo hablar? ¡Qué no voy a poder hablar! Dos finales del mundo jugué, y ¿no voy a poder hablar? Dos Copa América gané, ¿y qué? ¿No puedo hablar de la Selección? Cómo no voy a hablar. Hablo porque no estoy ahí adentro. Si estuviera, hablaría con el técnico, como corresponde", dijo a fines de marzo.