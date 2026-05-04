Poderoso narco del Cartel de Medellín regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos: Pablo Escobar lo acusó de traidor y lo buscó para matarlo

Fabio Enrique Ochoa Vasco, conocido como ‘Kiko Pobre’, retorna a Medellín tras cumplir nueve años de condena en Estados Unidos y mantiene un perfil bajo - crédito imagen Ilustrativa Infobae/Policía Nacional

La discreta reintegración de antiguos capos del narcotráfico a la vida en Colombia ha pasado casi inadvertida en medio de la agenda pública que mantiene su atención en las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, en la mañana del lunes 4 de mayo se conoció que uno de los aliados de Pablo Escobar, convertido después en enemigo del capo del narcotráfico, regresó al país y se instaló en la ciudad de Medellín sin que nadie lo notara.

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Se trata de Fabio Enrique Ochoa Vasco, conocido como ‘Kiko Pobre’, quien tras cumplir una condena de nueve años en Estados Unidos, regresó a la capital de Antioquia y ahora, a sus 65 años, mantiene un perfil bajo.

La historia de Ochoa Vasco está marcada por su pertenencia al Cartel de Medellín, donde formó parte de la facción dirigida por Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Sin embargo, su historia dio un giro luego de que ambos líderes fueran asesinados por órdenes de Pablo Escobar en 1992, al parecer, porque habrían ocultado dinero del capo mientras estuvo recluido en La Catedra, lo que provocó la huida de “Kiko Pobre” durante varios años.

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Otros miembros del cartel como Fabio Ochoa Vásquez también regresan a Antioquia después de largas penas en cárceles estadounidenses - crédito Policía Nacional

Sin embargo, su captura se produjo en Venezuela en año 2009, y su posterior extradición a territorio estadounidense significó su alejamiento del país durante casi una década.

Actualmente, “Kiko Pobre” reside nuevamente en Medellín. Según fuentes judiciales consultadas por El Colombiano, se mantiene alejado de la exposición mediática y no enfrenta procesos judiciales activos en Colombia. De este modo, ha logrado retornar a la ciudad que alguna vez fue epicentro de las operaciones del cartel.

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El caso de Ochoa Vasco no es aislado. Otros antiguos miembros del cartel y figuras del narcotráfico han seguido un camino similar. Fabio Ochoa Vásquez, homónimo de “Kiko Pobre”, volvió al país en diciembre de 2024 tras cumplir treinta años de prisión en Estados Unidos. Ya sin cuentas pendientes con la justicia, se encuentra en Antioquia, dedicado al negocio familiar de caballos.

Otros retornos notables del Cartel de Medellín y las AUC

La tendencia de regresar a Colombia también involucra a personajes como Carlos Enrique Lehder Rivas, quien recuperó la libertad tras 33 años en cárceles estadounidenses y retornó a su tierra natal a los 75 años, en marzo de 2025. En la actualidad, Lehder se mueve entre Bogotá y Medellín, pues los procesos judiciales en su contra han prescrito.

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Carlos Lehder y Fabio Ochoa fueron reseñados por Migración a su arribo al país. Su aspecto físico causó impresión entre los colombianos - crédito @MigracionCol/X

La biografía de Griselda Blanco Restrepo, también conocida como la “Viuda Negra”, ilustra otra faceta de los retornos. Detenida en 1984 en Estados Unidos y condenada inicialmente a sesenta años, su pena fue reducida y solo cumplió veinte. Fue deportada a Colombia en 2004 y permaneció en Medellín durante ocho años, hasta que fue asesinada en 2012. El crimen de Blanco, a los 69 años, nunca fue esclarecido.

En el grupo de retornados figuran además exlíderes paramilitares extraditados en 2008, juzgados y condenados a penas menores a treinta años. Algunos de estos, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna, Carlos Jiménez Naranjo, Hebert Veloza García y Francisco Zuluaga Lindo, han recibido reducciones de penas por colaborar con la justicia.

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Actualmente, parte de estos excomandantes enfrenta procesos judiciales en Colombia, mientras que otros gozan de libertad y participan en procesos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, aunque los avances en estos acuerdos permanecen estancados.

A la pregunta sobre qué ha ocurrido con los antiguos narcotraficantes del Cartel de Medellín tras cumplir condenas en el extranjero, la respuesta es que muchos han logrado regresar al país, ya sea en libertad total o bajo condiciones judiciales, y han optado por vidas discretas, alejadas de la notoriedad pública que alguna vez los rodeó. La mayoría de estos retornos han quedado fuera del foco mediático, en contraste con el pasado en que sus nombres llenaban titulares.

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