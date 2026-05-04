Colombia

Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas

Instituciones públicas y privadas de distintas regiones, incluidas la UPTC de Tunja y la UIS de Bucaramanga, sobresalen en el más reciente ranking nacional por su capacidad investigativa y oferta de posgrados

Guardar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FOTO: (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO).
Top 10 de universidades colombianas en investigación y posgrados, según Ranking U-Sapiens - crédito (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO).

El sistema universitario colombiano vive un momento de transformación y competencia, en el que solo un grupo selecto de instituciones logra ocupar posiciones de liderazgo en los rankings más exigentes.

El más reciente Ranking U-Sapiens 2026-1, elaborado por Sapiens Research, ofrece una radiografía de las universidades con mayor productividad científica y capacidad investigativa en el país, basándose en criterios técnicos como la cantidad de revistas indexadas, la oferta de posgrados y la cantidad y categoría de los grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros listados, el Ranking U-Sapiens no toma en cuenta encuestas de percepción o reputación, sino que mide la producción real de conocimiento y la infraestructura académica de las instituciones. En la edición 2026-1, solo 106 de 368 universidades colombianas lograron cumplir los requisitos para ser incluidas, lo que revela el alto nivel de exigencia y los retos persistentes en la educación superior.

El liderazgo lo mantiene la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, consolidada como la mejor gracias a su robusta infraestructura investigativa, el mayor número de doctorados y grupos de investigación de alta categoría. Le sigue la Universidad de Antioquia, que se destaca por su impacto en áreas como salud y biotecnología, con publicaciones de referencia internacional. En el ámbito privado, la Universidad de los Andes encabeza el listado por la eficiencia y visibilidad global de sus investigaciones.

PUBLICIDAD

El top 10 de las mejores universidades de Colombia según el Ranking U-Sapiens 2026 es el siguiente:

1. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)- Líder nacional en doctorados y grupos de investigación reconocidos.

2. Universidad de Antioquia (Medellín)- Destacada en salud y biotecnología, con alta producción científica.

3. Universidad de los Andes (Bogotá)- Mejor universidad privada, con fuerte política de publicaciones y formación de investigadores.

4. Universidad del Valle (Cali)- Referente en ciencias básicas e ingenierías, con constante flujo de patentes y publicaciones.

5. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)- Modernización en procesos investigativos y oferta de posgrados adaptada a las demandas tecnológicas.

6. Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)- Vinculación con el sector industrial y energético, liderazgo en innovación tecnológica aplicada.

7. Universidad Nacional de Colombia (Medellín)- Foco en Ingeniería de Minas y Ciencias Agrarias, superando a sedes principales de otras capitales.

8. Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)- Investigación aplicada, enfoque en nanotecnología y sostenibilidad, certificada como Carbono Neutro.

9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)- Reconocida por su aporte en pedagogía y tecnología educativa.

10. Universidad del Rosario (Bogotá)- Énfasis en jurisprudencia y ciencias de la salud, fundamental para políticas públicas.

El posicionamiento en este ranking responde a políticas de largo plazo como financiamiento interno dedicado a la investigación, acreditación de alta calidad y alianzas internacionales que potencian la visibilidad y el impacto del conocimiento producido en Colombia.

El informe también resalta que las universidades públicas concentran el 62% del puntaje total dentro del top 10, lo que evidencia su peso en la generación de conocimiento y su papel en el desarrollo científico y tecnológico nacional. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos: el 38% de las instituciones descendió posiciones en el último año, reflejando la necesidad de fortalecer la base investigativa y la competitividad global.

Colombia mantiene una posición destacada en la región, ubicándose como el segundo país con más universidades clasificadas en el ranking latinoamericano QS 2025, solo superado por Brasil. No obstante, el reto sigue siendo ampliar el número de instituciones con capacidad científica sólida, asegurando que más universidades puedan contribuir de manera significativa a la investigación y el desarrollo nacional.

En el escenario internacional, las universidades colombianas han consolidado una presencia relevante en los rankings globales. El listado de Quacquarelli Symonds (QS) para 2025 ubicó a 67 instituciones de Colombia, lo que posicionó al país en el segundo lugar regional, igualando a México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130 universidades clasificadas.

Este alto nivel de representación es evidencia de la expansión y dinamismo del sistema universitario colombiano en América Latina. Sin embargo, el ranking también muestra retos importantes: el 38% de las universidades nacionales descendió posiciones en comparación con ediciones anteriores, apenas un 8% logró escalar y el 54% restante se mantuvo estable.

Las universidades colombianas mejor posicionadas en Latinoamérica según el ranking QS:

  • Universidad de los Andes
  • Universidad Nacional de Colombia
  • Pontificia Universidad Javeriana
  • Universidad de Antioquia
  • Universidad del Rosario
  • Universidad de La Sabana
  • EAFIT
  • Universidad del Norte
  • Universidad del Valle
  • Universidad Externado de Colombia
  • Pontificia Universidad Bolivariana
  • Universidad Industrial de Santander (UIS)

Temas Relacionados

mejores universidades de Colombiaranking U-Sapiens 2026universidades colombianas top 10Universidad NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

El cantante vallenato desmintió haber dedicado una canción exclusiva a la exfuncionaria investigada y aclaró que cantó para todos en la fiesta, defendiendo con humor su profesionalismo ante las críticas en redes sociales

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

Gobierno Petro confirmó la adquisición de nuevos aviones de combate: el Ejército tendrá más fuerzas especiales

El Ministerio de Defensa anunció una inversión significativa en tecnología militar y el despliegue de nuevas fuerzas, como parte de una estrategia integral para consolidar una respuesta más eficiente y proteger la vida en el territorio nacional

Gobierno Petro confirmó la adquisición de nuevos aviones de combate: el Ejército tendrá más fuerzas especiales

Robaron en la sede del equipo Águilas Doradas: “Esto no nos detiene, nos endurece”

El personal detectó la desaparición de herramientas empleadas para labores tecnológicas y deportivas, mientras que el equipo aseguró que estas pérdidas no afectarán el desarrollo de su proyecto en el torneo nacional

Robaron en la sede del equipo Águilas Doradas: “Esto no nos detiene, nos endurece”

Shakira e Iván Cepeda podrían ser primos (aunque lejanos): tienen un tatarabuelo en común

En redes sociales comenzó a circular un árbol genealógico improvisado que conecta a ambas figuras y ha provocado debate entre sus seguidores

Shakira e Iván Cepeda podrían ser primos (aunque lejanos): tienen un tatarabuelo en común

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

El cortometraje solo estará disponible algunos días en las salas principales de Cine Colombia, fusionando narrativa audiovisual y 'merchandising' exclusivo para quienes buscan algo diferente en la pantalla

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Jhorman Toloza se sinceró tras la eliminación de Alexa Torrex de “La casa de los famosos”: “Me voy de lo que fue nuestro hogar”

Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo