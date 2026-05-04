Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas

Top 10 de universidades colombianas en investigación y posgrados, según Ranking U-Sapiens - crédito (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO).

El sistema universitario colombiano vive un momento de transformación y competencia, en el que solo un grupo selecto de instituciones logra ocupar posiciones de liderazgo en los rankings más exigentes.

El más reciente Ranking U-Sapiens 2026-1, elaborado por Sapiens Research, ofrece una radiografía de las universidades con mayor productividad científica y capacidad investigativa en el país, basándose en criterios técnicos como la cantidad de revistas indexadas, la oferta de posgrados y la cantidad y categoría de los grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia.

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A diferencia de otros listados, el Ranking U-Sapiens no toma en cuenta encuestas de percepción o reputación, sino que mide la producción real de conocimiento y la infraestructura académica de las instituciones. En la edición 2026-1, solo 106 de 368 universidades colombianas lograron cumplir los requisitos para ser incluidas, lo que revela el alto nivel de exigencia y los retos persistentes en la educación superior.

El liderazgo lo mantiene la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, consolidada como la mejor gracias a su robusta infraestructura investigativa, el mayor número de doctorados y grupos de investigación de alta categoría. Le sigue la Universidad de Antioquia, que se destaca por su impacto en áreas como salud y biotecnología, con publicaciones de referencia internacional. En el ámbito privado, la Universidad de los Andes encabeza el listado por la eficiencia y visibilidad global de sus investigaciones.

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El top 10 de las mejores universidades de Colombia según el Ranking U-Sapiens 2026 es el siguiente:

1. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)- Líder nacional en doctorados y grupos de investigación reconocidos.

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2. Universidad de Antioquia (Medellín)- Destacada en salud y biotecnología, con alta producción científica.

3. Universidad de los Andes (Bogotá)- Mejor universidad privada, con fuerte política de publicaciones y formación de investigadores.

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4. Universidad del Valle (Cali)- Referente en ciencias básicas e ingenierías, con constante flujo de patentes y publicaciones.

5. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)- Modernización en procesos investigativos y oferta de posgrados adaptada a las demandas tecnológicas.

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6. Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)- Vinculación con el sector industrial y energético, liderazgo en innovación tecnológica aplicada.

7. Universidad Nacional de Colombia (Medellín)- Foco en Ingeniería de Minas y Ciencias Agrarias, superando a sedes principales de otras capitales.

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8. Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)- Investigación aplicada, enfoque en nanotecnología y sostenibilidad, certificada como Carbono Neutro.

9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)- Reconocida por su aporte en pedagogía y tecnología educativa.

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10. Universidad del Rosario (Bogotá)- Énfasis en jurisprudencia y ciencias de la salud, fundamental para políticas públicas.

El posicionamiento en este ranking responde a políticas de largo plazo como financiamiento interno dedicado a la investigación, acreditación de alta calidad y alianzas internacionales que potencian la visibilidad y el impacto del conocimiento producido en Colombia.

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El informe también resalta que las universidades públicas concentran el 62% del puntaje total dentro del top 10, lo que evidencia su peso en la generación de conocimiento y su papel en el desarrollo científico y tecnológico nacional. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos: el 38% de las instituciones descendió posiciones en el último año, reflejando la necesidad de fortalecer la base investigativa y la competitividad global.

Colombia mantiene una posición destacada en la región, ubicándose como el segundo país con más universidades clasificadas en el ranking latinoamericano QS 2025, solo superado por Brasil. No obstante, el reto sigue siendo ampliar el número de instituciones con capacidad científica sólida, asegurando que más universidades puedan contribuir de manera significativa a la investigación y el desarrollo nacional.

En el escenario internacional, las universidades colombianas han consolidado una presencia relevante en los rankings globales. El listado de Quacquarelli Symonds (QS) para 2025 ubicó a 67 instituciones de Colombia, lo que posicionó al país en el segundo lugar regional, igualando a México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130 universidades clasificadas.

Este alto nivel de representación es evidencia de la expansión y dinamismo del sistema universitario colombiano en América Latina. Sin embargo, el ranking también muestra retos importantes: el 38% de las universidades nacionales descendió posiciones en comparación con ediciones anteriores, apenas un 8% logró escalar y el 54% restante se mantuvo estable.

Las universidades colombianas mejor posicionadas en Latinoamérica según el ranking QS:

Universidad de los Andes

Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Antioquia

Universidad del Rosario

Universidad de La Sabana

EAFIT

Universidad del Norte

Universidad del Valle

Universidad Externado de Colombia

Pontificia Universidad Bolivariana

Universidad Industrial de Santander (UIS)