Colombia

A un conductor de plataforma lo atracó un falso cura en Bogotá: el hombre se hizo pasar por sacerdote y le hurtó más de dos millones de pesos

La sustracción se produjo tras ganarse la confianza del chofer mediante relatos de beneficencia, utilizando una supuesta sustancia en la bebida y dejando a la víctima desorientada, lo que facilitó la apropiación de dinero y pertenencias del afectado

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sospechoso generó confianza con historias sobre ayudas sociales y donaciones, realizando seis paradas en distintos puntos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo método en la que un hombre logró engañar a un conductor de plataforma en Bogotá dejó en evidencia nuevos riesgos para quienes ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones.

El conductor, víctima de este episodio, relató que el individuo se presentó como sacerdote utilizando relatos sobre donaciones y ayuda social para generar confianza durante el trayecto, que incluyó seis paradas y se extendió durante cerca de cinco horas.

PUBLICIDAD

“Como pude me logré comunicar con la niña de la tienda es la que me ayuda, llamar de un celular porque yo no podía. En medio de la angustia y ella ubica a mi compañero y él es el que comienza a darme información. Le dije ‘hágame un favor ubique como sea el teléfono del carro”, detalló el denunciante.

En algún momento del recorrido, la víctima consumió un tinto que había quedado en su vehículo tras una de las paradas. Según su versión, el sospechoso habría aprovechado ese instante para manipular la bebida y, poco después, el conductor comenzó a experimentar desorientación.

PUBLICIDAD

Un taza sobre granos de café (Freepik)
La bebida del conductor habría sido manipulada, ya que la víctima experimentó desorientación tras consumir el tinto - crédito Freepik

“En ese momento yo tengo que salir de la universidad, pero tengo que pagar el parqueadero. Cuando yo enciendo mi vehículo, no desciendo con mi tinto, sino me acerco a pagar el parqueadero, regreso normal en el camino y empiezo a terminar mi tinto, pero empieza toda la osadía”, detalló la víctima en City TV.

El hecho concluyó cuando fue abandonado en un establecimiento comercial del centro de la ciudad, mientras el supuesto sacerdote se llevaba sus pertenencias y utilizaba su teléfono para contactar a su esposa y solicitar dinero bajo engaños.

La suma hurtada asciende a cerca de dos millones de pesos, la cual incluye dinero en efectivo y recursos extraídos mediante aplicaciones móviles. El conductor confirmó que el sospechoso realizó movimientos financieros antes de ser finalmente localizado.

La rápida reacción de otros conductores de plataforma resultó clave para la ubicación del individuo. Tras recibir alertas sobre la situación, lograron ubicar al sospechoso cuando intentaba retirar dinero en un cajero automático. Posteriormente, integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron su detención.

Enero 23 de 2016. Pedro Pablo Rincón Alzate, hermano del nuevo contralor del municipio de Dosquebradas, Henry Rincón, fue detenido en la mañana de ayer por unidades del CTI de Pereira y el Ejército Nacional, pues es investigado por un desfalco de $ 1.142 millones a la alcaldía de Aguadas, departamento de Santander. (Foto: Colprensa - ARCHIVO)
La colaboración entre conductores de plataforma y la Policía Metropolitana permitió la captura del presunto responsable en un cajero automático - crédito Colprensa

Sin embargo, el individuo recuperó la libertad pocas horas después, según información preliminar. El conductor afectado expresó su preocupación por la seguridad en el sector y pidió a las autoridades que adopten medidas para proteger a quienes trabajan en plataformas de transporte.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades y establecer acciones que permitan prevenir este tipo de fraudes en el futuro. Las autoridades aún no han confirmado decisiones judiciales definitivas, aunque existen reportes sobre antecedentes del sospechoso.

Investigan la misteriosa muerte de un conductor de aplicación en Bogotá: hallaron su cuerpo en Bosa, pero su carro sigue desaparecido

El hallazgo del cuerpo de Darío Forero, conductor de plataforma, en el parque Islandia de Bosa, ha generado inquietud en Bogotá. El descubrimiento se produjo en la madrugada del viernes 1 de mayo, dos días después de su desaparición en el sur de la ciudad.

Las autoridades informaron que el cadáver fue localizado por la Policía en inmediaciones del parque, sin signos de violencia visibles. La causa de muerte sigue sin esclarecerse y permanece bajo análisis de Medicina Legal, instancia que determinará si existió algún factor externo o patología previa.

d

La ausencia del vehículo Nissan March gris modelo 2019, con placas FOO 124, complica la investigación y se mantiene como el elemento clave para reconstruir el recorrido final de Forero. Hasta la fecha, el automóvil no ha sido ubicado, lo que fortalece la hipótesis de un posible robo vinculado a su desaparición.

En respuesta a la desaparición, la familia de Forero y la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde impulsaron campañas en redes sociales desde la tarde del miércoles 29 de abril. Lozano, a través de X, notificó: “Darío Forero está desaparecido desde el miércoles por la tarde. Estaba conduciendo su carro en Uber o plataforma”, haciendo un llamado directo a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Robo BogotáRobo conductor plataformaFalso sacerdoteDrogas a conductorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Liga contra el Cáncer suspendió tratamientos a cientos de pacientes oncológicos en Bogotá por millonarias deudas de las EPS: “Nos vemos en la obligación”

El anuncio de la entidad se produce luego de acumularse deudas por parte de aseguradoras, lo que ha afectado la estabilidad operativa de diversas instituciones médicas y ha generado restricciones en la atención de pacientes en todo el país

La Liga contra el Cáncer suspendió tratamientos a cientos de pacientes oncológicos en Bogotá por millonarias deudas de las EPS: “Nos vemos en la obligación”

Sigue la polémica por la muerte de un joven de 17 años durante un operativo de la Policía de Medellín: hasta el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció

El entorno cercano al adolescente sostiene que la versión oficial sobre los hechos no coincide con los testimonios y pruebas disponibles, por lo que solicitan una investigación transparente que determine lo ocurrido en la madrugada del 1 de mayo

Sigue la polémica por la muerte de un joven de 17 años durante un operativo de la Policía de Medellín: hasta el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció

Poderoso narco del Cartel de Medellín regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos: Pablo Escobar lo acusó de traidor y lo buscó para matarlo

Fabio Enrique Ochoa Vasco, Alias Kiko Pobre cumplió una condena de nueve años en el país norteamericano y se instaló en su ciudad natal, Medellín, alejado de la controversia pública. En Colombia no cuenta con capturas vigentes después de que precluyeran todos sus procesos penales

Poderoso narco del Cartel de Medellín regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos: Pablo Escobar lo acusó de traidor y lo buscó para matarlo

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

La artista colombiana deslumbró al mundo entero con un espectáculo inolvidable que rompió récords y celebró la fuerza de las mujeres latinoamericanas, consolidando su lugar como ícono global de la música y el cambio social

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas

Instituciones públicas y privadas de distintas regiones, incluidas la UPTC de Tunja y la UIS de Bucaramanga, sobresalen en el más reciente ranking nacional por su capacidad investigativa y oferta de posgrados

Se reveló el ranking de las 10 mejores universidades de Colombia: así fueron calificadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo