A un conductor de plataforma lo atracó un falso cura en Bogotá: el hombre se hizo pasar por sacerdote y le hurtó más de dos millones de pesos

El sospechoso generó confianza con historias sobre ayudas sociales y donaciones, realizando seis paradas en distintos puntos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo método en la que un hombre logró engañar a un conductor de plataforma en Bogotá dejó en evidencia nuevos riesgos para quienes ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones.

El conductor, víctima de este episodio, relató que el individuo se presentó como sacerdote utilizando relatos sobre donaciones y ayuda social para generar confianza durante el trayecto, que incluyó seis paradas y se extendió durante cerca de cinco horas.

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“Como pude me logré comunicar con la niña de la tienda es la que me ayuda, llamar de un celular porque yo no podía. En medio de la angustia y ella ubica a mi compañero y él es el que comienza a darme información. Le dije ‘hágame un favor ubique como sea el teléfono del carro”, detalló el denunciante.

En algún momento del recorrido, la víctima consumió un tinto que había quedado en su vehículo tras una de las paradas. Según su versión, el sospechoso habría aprovechado ese instante para manipular la bebida y, poco después, el conductor comenzó a experimentar desorientación.

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La bebida del conductor habría sido manipulada, ya que la víctima experimentó desorientación tras consumir el tinto - crédito Freepik

“En ese momento yo tengo que salir de la universidad, pero tengo que pagar el parqueadero. Cuando yo enciendo mi vehículo, no desciendo con mi tinto, sino me acerco a pagar el parqueadero, regreso normal en el camino y empiezo a terminar mi tinto, pero empieza toda la osadía”, detalló la víctima en City TV.

El hecho concluyó cuando fue abandonado en un establecimiento comercial del centro de la ciudad, mientras el supuesto sacerdote se llevaba sus pertenencias y utilizaba su teléfono para contactar a su esposa y solicitar dinero bajo engaños.

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La suma hurtada asciende a cerca de dos millones de pesos, la cual incluye dinero en efectivo y recursos extraídos mediante aplicaciones móviles. El conductor confirmó que el sospechoso realizó movimientos financieros antes de ser finalmente localizado.

La rápida reacción de otros conductores de plataforma resultó clave para la ubicación del individuo. Tras recibir alertas sobre la situación, lograron ubicar al sospechoso cuando intentaba retirar dinero en un cajero automático. Posteriormente, integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron su detención.

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La colaboración entre conductores de plataforma y la Policía Metropolitana permitió la captura del presunto responsable en un cajero automático - crédito Colprensa

Sin embargo, el individuo recuperó la libertad pocas horas después, según información preliminar. El conductor afectado expresó su preocupación por la seguridad en el sector y pidió a las autoridades que adopten medidas para proteger a quienes trabajan en plataformas de transporte.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades y establecer acciones que permitan prevenir este tipo de fraudes en el futuro. Las autoridades aún no han confirmado decisiones judiciales definitivas, aunque existen reportes sobre antecedentes del sospechoso.

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Investigan la misteriosa muerte de un conductor de aplicación en Bogotá: hallaron su cuerpo en Bosa, pero su carro sigue desaparecido

El hallazgo del cuerpo de Darío Forero, conductor de plataforma, en el parque Islandia de Bosa, ha generado inquietud en Bogotá. El descubrimiento se produjo en la madrugada del viernes 1 de mayo, dos días después de su desaparición en el sur de la ciudad.

Las autoridades informaron que el cadáver fue localizado por la Policía en inmediaciones del parque, sin signos de violencia visibles. La causa de muerte sigue sin esclarecerse y permanece bajo análisis de Medicina Legal, instancia que determinará si existió algún factor externo o patología previa.

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La ausencia del vehículo Nissan March gris modelo 2019, con placas FOO 124, complica la investigación y se mantiene como el elemento clave para reconstruir el recorrido final de Forero. Hasta la fecha, el automóvil no ha sido ubicado, lo que fortalece la hipótesis de un posible robo vinculado a su desaparición.

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En respuesta a la desaparición, la familia de Forero y la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde impulsaron campañas en redes sociales desde la tarde del miércoles 29 de abril. Lozano, a través de X, notificó: “Darío Forero está desaparecido desde el miércoles por la tarde. Estaba conduciendo su carro en Uber o plataforma”, haciendo un llamado directo a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación.