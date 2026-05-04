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Plan México: Sheinbaum lanza 8 medidas para detonar la inversión y enfrentar la revisión del T-MEC

Lanzan medidas clave para blindar la inversión ante la revisión del T-MEC: trámites ágiles, certeza fiscal y miles de empleos

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El plan anunciado ante el sector privado contempla procesos digitales de autorización, una reducción de requisitos regulatorios y garantías para inversionistas sobre certeza fiscal y eficiencia en la gestión aduanera y sanitaria. (Foto: Presidencia)
El plan anunciado ante el sector privado contempla procesos digitales de autorización, una reducción de requisitos regulatorios y garantías para inversionistas sobre certeza fiscal y eficiencia en la gestión aduanera y sanitaria. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes el evento del Plan México, un paquete de acciones inmediatas diseñadas para simplificar trámites, atraer capital nacional y extranjero, y fortalecer la posición del país ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El anuncio reunió en un mismo foro a los secretarios de Economía y Hacienda, la jefa de Gobierno de la CDMX y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo que refleja la dimensión del acuerdo entre gobierno y sector privado.

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Trámites en 30 días y una oficina presidencial para dar seguimiento

El eje central de la propuesta es la autorización inmediata de proyectos de inversión: cualquier iniciativa que cumpla ciertos criterios podrá ser evaluada y aprobada en un plazo máximo de 30 días mediante un proceso completamente digital, tras lo cual se emite una constancia que habilita el inicio de operaciones.

Para garantizar el cumplimiento de estos tiempos, se crea una Oficina Presidencial de Inversiones, encabezada por una persona designada directamente por Sheinbaum y respaldada por un Comité integrado por los titulares de seis secretarías de Estado.

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Para el resto de inversiones privadas, la regla es clara: resolución en un máximo de 90 días o se darán por autorizadas automáticamente.

Una inversión histórica en proyectos carreteros y reglas fiscales más claras forman parte de la estrategia revelada, acompañada de mejoras regulatorias en salud y mecanismos rápidos para la aprobación de capital nacional y extranjero. (Foto: Presidencia)
Una inversión histórica en proyectos carreteros y reglas fiscales más claras forman parte de la estrategia revelada, acompañada de mejoras regulatorias en salud y mecanismos rápidos para la aprobación de capital nacional y extranjero. (Foto: Presidencia)

Ventanilla Única de Comercio Exterior y fin a la duplicidad de trámites

El segundo decreto habilita una Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior que concentrará los procesos de la Secretaría de Economía, el SAT y Aduanas en un solo punto de contacto digital. Según el secretario José Antonio Peña Merino, esta plataforma estará operativa en menos de 15 días y eliminará la duplicidad de requisitos que históricamente ha frenado proyectos de exportación e importación.

Hacienda garantiza certeza fiscal a los inversionistas

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que este mismo lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que busca dar certeza jurídica a las inversiones mediante tres compromisos concretos:

  • Garantía de cumplimiento de tratados para evitar la doble tributación.
  • Limitación de revisiones fiscales a un solo ejercicio por contribuyente.
  • Prohibición de aplicación retroactiva de criterios fiscales.
El programa lanzado este lunes incluye mecanismos para aprobar iniciativas de inversión en plazos cortos y establece una oficina presidencial, así como una ventanilla única digital para concentrar la gestión de exportaciones e importaciones. (Foto: Presidencia)
El programa lanzado este lunes incluye mecanismos para aprobar iniciativas de inversión en plazos cortos y establece una oficina presidencial, así como una ventanilla única digital para concentrar la gestión de exportaciones e importaciones. (Foto: Presidencia)

Cofepris pasa de 340 a 125 trámites

En el ámbito regulatorio sanitario, el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, anunció la conclusión de la simplificación del 100% de los trámites de la dependencia: de 340 procesos se redujo a 125, y los tiempos de resolución bajaron de 100 a un promedio de 24 días. El modelo ahora contempla autorizaciones más ágiles, avisos inmediatos para trámites administrativos y reconocimiento de registros de agencias regulatorias internacionales.

523 mil millones de pesos en infraestructura carretera

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, presentó la apuesta en infraestructura: una inversión superior a los 523 mil millones de pesos distribuida en 44 proyectos carreteros que abarcan 5 mil 100 kilómetros a lo largo del país. El esquema combina cerca de 230 mil millones de recursos públicos con casi 295 mil millones de participación privada, con una proyección de 1.4 millones de empleos generados.

“Este es el momento para invertir en México”, afirmó Mendoza Sánchez al dirigirse al sector empresarial.

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