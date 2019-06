Además, el italiano advirtió que hay una enorme diferencia entre el astro rosarino y Neymar, a quien consideró de mercenario. "Me gusta mucho (el brasileño) y tiene mucha calidad, pero me parece que lo ha superado su falta de humildad. Gana mucho dinero, es un jugador extraordinario, pero le falta algo. En cambio, Messi siempre está pensando en jugar, no en los negocios", sentenció el DT con pasado en el Real Madrid, Milan y Juventus, entre otros.