Lionel Messi (5): inconexo. En el primer tiempo, por indicación táctica o falta de rebeldía, no bajó mucho a buscar el balón, que no le llegó (o en su defecto, sólo lo buscaron en largo). Padeció la superpoblación de mediocampistas de Colombia y el celo de Wilmar Barrios. Mejoró en el segundo tiempo, con De Paul acercándose. Un caño, un tiro libre que contuvo Ospina y un rebote que no logró transformar en gol, sus participaciones más influyentes. Intenciones.