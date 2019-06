"Intentamos inculcarles que disfruten el proceso, que no se preocupen por lo que va a pasar, porque el futuro no lo sabemos. Es inútil pensar: '¿Y sí quedamos afuera?'. Esta Selección llegó a dos finales de Copa América, no es poco… Estamos pensando hoy en día que no sabemos hasta dónde vamos a llegar y ellos llegaron a dos finales. Es importantísimo pensar eso y saber que es muy difícil llegar ahí; y que por nada no se ganó", explicó.