"Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía. Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus. Todos quieren lo mejor", fueron las palabras que utilizó Mauro Icardi y que cayeron de mala manera en parte de esa "vieja guardia" del combinado nacional.