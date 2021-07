Argentina buscará cortar una sequía de 28 años sin títulos: el antes y el después de los campeones en la Copa América del ’93

Una médica revela lo que vive puertas adentro de terapia intensiva: “Los pacientes que atendemos hoy son los que aún no se vacunaron”

Irina Medina es una intensivista ecuatoriana que vive en Argentina y, desde marzo de 2020, se codea a diario con la muerte. “Los antivacunas dicen que el COVID no existe y que las vacunas no sirven. Pero rechazarlas es una bofetada para los científicos, porque los pacientes que atendemos hoy son justamente los que aún no se vacunaron”, le dijo a Infobae