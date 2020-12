El desopilante debate entre Fantino y Ruggeri por la Teoría de la Evolución: “Al hombre lo creó Dios, a la mierda con Darwin”

Ruggeri sobre la teoria de la evolucion

La figura de Oscar Ruggeri como panelista televisivo de los ciclos deportivos es un éxito rotundo. Desde que colgó los botines y tras una breve incursión como DT, parece que el Cabezón encontró un nuevo ámbito en donde desenvolverse y seguir recibiendo el clamor y el cariño del público. Esta vez, el campeón del mundo de 1986 protagonizó un desopilante momento al aire al discutir junto con Alejandro Fantino acerca de la selección natural de Charles Darwin.

Fiel a su estilo, el conductor del programa ESPN FC llevó a la mesa un muñeco del naturalista inglés para hacer una comparación metafórica entre la evolución biológica y la metamorfosis que sufrió el puesto de ’10′ o enganche en el fútbol moderno. Sin embargo, el ex zaguero no tardó en comenzar a cuestionar entre risas la teoría del periodista.

“Escuchame, ¿vos sos creacionista o evolucionista? ¿Al hombre lo creó Dios o venimos del mono?”, le lanzó Fantino para iniciar el debate. “A mi hablame bien, eh. No me vengas con todas esas cosas que haces vos”, respondió rápidamente Ruggeri, ante el silencio de los demás presentes en el piso. Fue ahí que el Cabezón explotó y manifestó firme sus pensamientos: “Lo creó Dios. A la mierda con Warni (sic), con ese Darwin”.

Casi interrumpiéndolo, el conductor largó una carcajada y le redobló al apuesta: “Ja, cómo te quiero. Te amo muy fuerte... qué divino. Venimos del mono, hermano. Evolucionamos del mono. Evolucionamos. Nos erguimos. Estábamos en los árboles, bajamos, nos erguimos...”. A lo que Ruggeri le consultó en tono irónico: “¿Estábamos colgados así de la cola, entonces?... ¿Estábamos enganchados de la cola?”.

“Y nos erguimos, Cabe. Y, pero por supuesto, nos erguimos y evolucionamos como especie”, continuó Fantino, dándole manija al pleito. Obviamente, el ex futbolista de 58 años no se quedó callado: “Bueno, sí. Está bien, Ale. Vos querés ser así y pensar así, pensá así. Cada uno pensemos como... somos libres. Dejá a Darwin y a todos esos muñequitos. No se qué dijo Darwin de verdad, si dijo esto de que evolucionamos. Todos me vienen con el verso de ‘lo dijo tal’... Yo no estaba, no los escuché, no los vi. Dale. ¿Vos no crees en Dios?”.

“Creo en un ser creador, en un Dios, en algo que está y genera energías. Creo en la energía de hacer el bien y que te vuelva el bien. Pero venimos del mono, Cabe. Venimos del mono...”, volvió a asegurar quien encabeza el ciclo de los lunes a la noche.

A lo que Ruggeri le puso fin y provocó las carcajadas de sus compañeros: “Bueno, venimos del mono. Está bien. Ya está. Nuestros viejos vinieron del mono, qué se yo... Pero boludo, vos salís con estos temas”.

