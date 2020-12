Juanfer Quintero reveló las dos imágenes que le quedaron grabadas de la final entre River y Boca en Madrid

Juanfer Quintero habló de la final en Madrid

“Yo soy muy frío ante las situaciones pero hay dos imágenes que no me puedo olvidar”. La forma en la que Juan Fernando Quintero anticipa cuáles fueron los momentos que le quedaron grabados a fuego en la memoria el 9 de diciembre de 2018 dan cuenta de lo presente que todavía los tiene. El colombiano, a corazón abierto, se dejó llevar por las emociones que vivió aquella noche en Madrid y las razones que lo catapultaron al éxito.

“Cuando terminó el partido no me acuerdo qué comentario habíamos tenido con Nacho Scocco. Que íbamos a ganar ese partido, que lo íbamos a hacer. Él confiaba mucho en mí, es una gran persona, lo quiero y admiro mucho. Cuando va a hacer el gol el Pity, yo salí corriendo, lo señalé y le dije que sabía que lo íbamos a ganar. Le dije ‘te dije, te dije que lo íbamos a ganar’”, es lo primero que se le viene a la cabeza a Juanfer cuando le mencionan los festejos de la final de la Libertadores 2018 en territorio europeo.

Pero en la entrevista con Julieta Argenta (Instagram @juliargen) también repasó otra situación con otro integrante de la delegación riverplatense: “Fue con Carlos Scarpelli, el utilero. No pude contener las lágrimas y lloré como un niño en su hombro. Las imágenes son muy bonitas pero me quedo con esas dos. Son muy importantes y las voy a recordar siempre”.

Juanfer, autor del segundo gol, con la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu

El enganche zurdo que antes de despedirse del Millonario para firmar en el fútbol chino compartió un emotivo video en las redes sociales también hizo hincapié en el apoyo femenino familiar que le sirvió como contención para triunfar en el fútbol: “Tengo 4 mujeres alrededor mío: mi abuela, mi esposa, mi hija y mi madre. A pesar de todo y que he estado solo muchas veces, me han bancado hasta el día de hoy. Son las personas más influyentes en mi vida y por las que más cosas siento. Mi abuela, que en paz descanse. Las valoro mucho en mi vida y a ellas también les debo muchas cosas”. Y completó: “La crianza de mi madre, el hombre que me volví al lado de mi esposa y el padre que soy de mi hija. Uno no lo puede explicar. Son mis tres motores que hacen que cada día o mi carrera se deba mucho a ellas también”.

Por último, Quintero se animó a definirse como persona: “La personalidad es muy diferente a lo que soy en el campo. Ahí Juanfer es atrevido, con personalidad y carácter. Fuera del campo soy hermitaño, muy cerrado, quizás paso de antipático o despectivo, pero no, soy demasiado tímido. No tendría nada que ver con Quintero. Soy un soñador siempre. Siempre hice mi sueño realidad. No creas que el de la final no fue soñado. Simplemente lo soñé y materialicé”.

