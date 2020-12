La razón por la que los jugadores de Vélez no fueron citados para jugar ante Patronato luego de quedar involucrados en una causa de abuso sexual

Vélez tomó una decisión respecto de los jugadores involucrados en el caso de abuso sexual

Vélez visitará este sábado a Patronato de Paraná por la sexta fecha de la Copa Maradona. Será la última jornada de la Fase Grupos y el conjunto de Liniers irá por la clasificación a la instancia de la Fase Campeonato en la que se peleará por el título de la Liga Profesional. El equipo de Mauricio Pellegrino viajará sin cuatro de sus futbolistas luego de que estos fueran desafectados del plantel por estar vinculados a una causa de abuso sexual que se inició este viernes y que está siendo investigada por la Justicia.

A través de un comunicado oficial, el club comunicó que Miguel Brizuela, Thiago Almada, Ricardo Centurión y Juan Martin Lucero no serán tenidos en cuenta de cara al encuentro ante el Patrón y que por esa razón no viajarán a Paraná. La decisión fue tomada por el cuerpo técnico del Fortín luego de que estos participaran de una fiesta, situación que no está avalada por las actuales medidas sanitarias en torno a la pandemia de covid-19. Es necesario recalcar que los eventos en espacios privados aún no están habilitados y que esto significa un peligro potencial de contagio para las más de 20 personas que, según las primeras declaraciones, estaban en el lugar.

Juan Lucero, Miguel Brizuela, Thiago Almada y Ricardo Centurión no serán de la partida ante Patronato

En horas de la tarde, Vélez informó a través de un comunicado que la institución se puso en contacto con la Fiscalía de Género de San Isidro, que está a cargo la Dra. Laura Zyseskind, para interiorizarse de la causa. A partir de esa charla, se supo que ningún jugador del plantel profesional estaba en calidad de denunciado o de imputado, sino que los cuatro involucrados serian citados en calidad de testigos. Esta fue la razón por la que desde el Área de Violencia de Género de la entidad de Liniers, encabezada por la Dra. Paula Ojeda, no se activó el protocolo pertinente para las situaciones de violencia y el motivo por el cual la decisión de apartar a los jugadores transitoriamente fue tomada desde el cuerpo técnico. Aún no se sabe si esta medida se extenderá hasta el próximo encuentro, que será el martes ante Universidad Católica de Chile en Liniers, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Salvo Lucero, el único que declaró ante la Justicia por ser el titular del alquiler de la casa en la que ocurrieron los hechos, el resto de los futbolistas declararán una vez que sean citados por la Justicia. Desde la defensa de la joven denunciante, a cargo de la Dra. Raquel Hermida, se oponen a que los jugadores de Vélez den su testimonio en calidad de testigos. Habrá que esperar para saber si desde la investigación dan curso a esta postura y los pasos que dará el club en ese caso.

Estas son las primeras reacciones luego de que una joven de 28 años denunciara haber sido abusada sexualmente en medio de una fiesta a la que habían asistido los cuatro jugadores del club Vélez Sarsfield anteriormente mencionados. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho habría ocurrido anoche en una casa del country Camino Real, ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro, muy cerca de la autopista Panamericana, con una denuncia que ingresó poco después de la medianoche de hoy.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los jugadores de Vélez implicados en la denuncia de abuso sexual fueron desafectados del partido ante Patronato

Una mujer denunció que fue abusada en una fiesta en la que había jugadores de Vélez Sarsfield

Qué declaró la amiga de la mujer que denunció haber sido abusada en una fiesta con jugadores de Vélez Sarsfield