El emotivo mensaje que usó Fernando Gago para anunciar su retiro: “El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre”

La carrera como futbolista profesional de Fernando Gago llegó a su fin. Después de atravesar crudas lesiones, que lo alejaron durante mucho tiempo de la actividad, y con la fortaleza para recuperarse y volver a pisar un campo de juego, la trayectoria del hoy ya ex volante quedó marcada para siempre por sus dotes con la pelota al pie y por su capacidad para no bajar los brazos ante situación traumática que marcaron su vida como jugador.

Después de completar el entrenamiento del martes junto a sus compañeros de Vélez, los reunió y les comunicó su decisión: colgó los botines para siempre. Durante la tarde, la noticia revolucionó al mundo del fútbol argentino y cerca de la medianoche utilizó su cuenta oficial en Instagram para escribir algunas de sus emociones y hacer oficial el anuncio.

“ Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción . Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy”, dice la primera parte de un largo mensaje que publicó el ex volante de Boca bajo su firma virtual fergago5oficial.

“Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado”, agregó el jugador de 34 años que se calzó la camiseta del Real Madrid en una de las transferencias más importantes en la historia del Xeneize y del fútbol albiceleste.

Además de confirmar que su despedida no es porque sufre alguna molestia después de recuperarse de su última lesión, que sucedió el pasado 30 de enero de este año, cuando sufrió una nueva rotura de ligamentos, Gago aprovechó la ocasión para saludar a todos los planteles con los que compartió sus 15 años de carrera que incluyó experiencias en la Roma, de Italia, en el Valencia español y su regreso a Boca. “Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún”, dijo Fernando.

Por último, Gago destacó que la forma en la que comunicó su retiro se dio por la situación excepcional que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus. Pero no quiso despedirse sin marcar su amor por el deporte que lo convirtió en uno de los grandes futbolistas de las últimas décadas y que lo llevó a formar parte de la selección argentina que estuvo a un paso de ganar el Mundial de Brasil en 2014.

“El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre. Gracias por el apoyo y el cariño. Un abrazo para todos” , concluyó.

A lo largo de su carrera, el mediocampista cosechó 16 títulos, entre los que se destacan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el título en el Mundial Sub 20 con la Selección en Holanda 2005, la Copa Sudamericana de ese año con los colores azul y oro, dos ligas de España con el Real Madrid y cinco campeonatos de Primera División con el Xeneize.

