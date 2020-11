El cruce que terminó con la lesión de Aguerre y el mal momento familiar que atraviesa: 5 frases de Carlos Tevez

palabra de Carlos Tevez tras el triunfo de Boca vs Newell's

Carlos Tevez anotó un gol y fue la máxima figura en el triunfo de Boca por 2-0 ante Newell’s para sumar su segunda victoria y liderar su zona de la Copa de la Liga Profesional. El Apache puso en ventaja al Xeneize en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a los 40 minutos de partido y Lisandro López convirtió el segundo a la media hora del complemento.

“En el primer tiempo ellos manejaron bien la pelota y nosotros no la podíamos agarrar, pero sabemos que arriba lastimamos. Igual, creo que la más clara la tuvimos nosotros porque ellos aunque manejaban la pelota no nos hacían daño. Tuve dos o tres chances, un cabezazo que sacan, otra que se va arriba y el gol. Hicimos un gran partido y hace muchos años que no se ganaba acá. Seguimos bien”, valoró el capitán al término del encuentro.

“Cuando Miguel (Russo) me dice que tengo que jugar poco más de nueve y no bajar a buscar uno a veces se la cree y piensa que cabecea bien”, bromeó Carlitos respecto al testazo que encontró una gran reacción del Alan Aguerre. “El arquero me sacó un cabezazo bárbaro”, reconoció el Apache.

Sobre el gran momento que atraviesa el delantero, con 10 goles en 14 encuentros en lo que va del año, Tevez agregó: “El clic ya viene del campeonato anterior que hemos ganado. Miguel (Russo) obvio tiene mucho que ver en esto. Es quien me da la libertad de jugar donde más me gusta. Este equipo se adapta muy bien a mi juego y eso hace que uno tenga la confianza muy arriba. Miguel tiene muchísimo que ver, es quien me está sacando de vuelta lo bueno”.

Una de las lamentables jugadas del partido lo tuvo a Tevez de protagonista por un choque involuntario con Alan Aguerre, quien se retiró lesionado por una luxación de codo derecho. “Nos jugamos los dos. Él va a trabar con la mano y yo con el pie. La verdad es vengo teniendo muchísima mala suerte con el tema de los arqueros de Newells. Uno nunca quiere lastimar a un colega ni nada de eso. Ojalá se reponga rápido y no sea nada nada grave”, reconoció el Apache, quien recordó así lo que le sucedió en el pasado a Ezequiel Unsaín, ahora en Defensa y Justicia.

“¿Hay Tevez para rato con este nivel?”, fue la consulta final que le hicieron a Carlitos en Fox Sports Premium. “Me estoy divirtiendo y voy a los entrenamiento contento. Muchos saben que no estoy pasando un gran momento familiar y la verdad que el fútbol me está devolviendo esa alegría”, cerró el Apache quien tiene a su papá con problemas de salud.

